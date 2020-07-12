Telefon dolandırıcı polisin kovalamacası sonucu yakalandı - Son Dakika

Telefon dolandırıcı polisin kovalamacası sonucu yakalandı

SAMSUN - Samsun'da kendini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin para ve altınlarını elden teslim olarak dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen bir kişi polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp operasyon yapacaklarını söyleyip kandırıp korkuttukları kişileri telefonla arayan şebeke üyelerinden Ahmet Ç. Eskişehir'den bir kişiden 150 adet Cumhuriyet Altınını elden almak isterken dolandırıldığını anlayan şahsın altınları vermeyip polise şikayetçi oldu. Eskişehir polisi şüphelinin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Ahmet Ç. olduğunu tespit etti. Aynı yöntemle Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kişiden toplamda 40 bin lira değerinde altını elden teslim alan Ahmet Ç., söz konusu altınları Samsun'a bozdurmaya geldi. Samsun'da altınları bozdurup Gurcistan'da T.G. adlı Gürcü kadına 3 bin 614 dolar para gönderdiği tespit edilen Ahmet Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibine takıldı. Atakum ilçesi Yeni Mahalle'den Samsun'un İlkadım ilçesi Büyükşehir Belediyesi Kavşağına kadar kovalanan Ahmet Ç., kendisini kovalayan polisin aracının önünü kesmesi sonucu yakalandı. Samsun'da da bir kişiyi telefonla arayıp dolandırmak istedikleri tespit edilen Ahmet Ç., polisteki sorgulanmasının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.