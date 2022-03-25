TELEFON DOLANDIRICILARA YÖNELİK OPERASYONUN DETAYLARI - Son Dakika
Üye Girişi

TELEFON DOLANDIRICILARA YÖNELİK OPERASYONUN DETAYLARI

25.03.2022 12:46

TELEFONDA kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, 4 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 49 kişi, 11 ilde düzenlenen operasyonun detayları belli oldu.

TELEFONDA kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, 4 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 49 kişi, 11 ilde düzenlenen operasyonun detayları belli oldu. Şüphelilerin, mağdurların birikimlerini kripto paraya çevirerek, kendi hesaplarına aktardığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, mağdurların şikayetlerini inceleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 5 ay süren teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü. İstanbul Emniyeti Siber Şube Müdürlüğü ekipleri bu çalışmalar sırasında dolandırıcılık girişimlerinin bir kısmını da engelledi. Şüphelilerin sürekli yöntem değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştığı, sık sık adres değiştirdiği, farklı yabancı kişilerin üzerine kayıtlı telefon hattı, araç ve kimlikleri

kullandığı, hesaplara gönderilen paraların takibini güçleştirmek için değişik tutarlarda farklı hesaplara gönderdikleri ve kripto paraya çevirdikleri belirlendi.

18 MART'TA İSTANBUL VE 11 İLDE OPERASYON

Polisin aylar teknik ve fiziki takibi sonrası 18 Mart Cuma günü, İstanbul'da 15 ilçe ile 11 ilde, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 49 şüpheliden, 47'si gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i savcılık talimatı doğrultusunda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Para trafiğini yöneten ve dolandırıcılık şebekesinin elebaşı olduğu belirlenen C.Y. ile saha sorumlusu Y.Y. Şanlıurfa'da, hesapları temin eden ve yöneten M. Ş. İstanbul'da, Edirne sorumlusu S. Ç.'nin de aralarında olduğu 13 şüpheli, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı. Şüphelilerden 11'i için adli kontrol tedbiri uygulandı.

POLİS HEM TAKİP ETTİ HEM ENGELLEDİ

Polisin 5 aylık teknik takibinde şebekenin 3 dolandırıcılık girişimi engellendi. İzmir'de şüphelilerin hedefinde olan mağdur, 140 bin TL'yi bankaya götürürken durduruldu. İstanbul Bağcılar'da, telefonla yönlendirilen mağdur, 2 bin 300 dolar, 5 bilezik ve 5 Cumhuriyet altını bir poşet içerisinde teslim ederken S.E. isimli şüpheli suçüstü yakalandı. Bir diğer mağdurdan dolandırılan 250 bin TL, kripto paraya çevrilip banka hesabına transfer edilmek üzereyken bloke edildi.

4 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Türkiye genelinde bir çok insanı farklı senaryolarla arayıp, korkutarak dolandırdığı ve toplam 4 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Yakalanan şüphelilerin üst ve ev aramalarında ise mağdurlara ait 5 bilezik, 11 gram altın, 2 yarım altın, 15 tam altın, 210 bin TL para ele geçirilmiştir.

TELEFON DOLANDIRICILARA YÖNELİK OPERASYONUN DETAYLARI
TELEFON DOLANDIRICILARA YÖNELİK OPERASYONUN DETAYLARI
TELEFON DOLANDIRICILARA YÖNELİK OPERASYONUN DETAYLARI

YORUMLAR
500
Yerköy'de dolandırıcılara karşı bilgilendirme Yerköy'de dolandırıcılara karşı bilgilendirme İstanbul'da sahtecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı İstanbul'da sahtecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TELEFON DOLANDIRICILARA YÖNELİK OPERASYONUN DETAYLARI - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Başak Cengiz'in davasında ikinci duruşma başladı! Annesi avukata seslendi: Sen neyin peşindesin?
12:51 Muhabirin sorusu Kuntz'u deliye döndürdü! Verdiği sert cevapla toplantı salonunda soğuk rüzgarlar esti
12:41 KOSGEB'in 100 bin TL'lik faizsiz kredisi için son 6 gün
12:31 Brüksel dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan: Putin ve Zelenski 6 konunun dördünde anlaştı
12:28 Mahkum dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! Bölüme Fırat ve Barış'ın kaybolması damga vurdu
12:24 Yaşanan gerginliğe dayanamadı! Portekiz'in hocası sahanın içinde sigara yakmaya çalıştı
12:16 Camdaki Kız 36. bölümüyle dün akşam yayınlandı! Nalan ve Hayri'nin arasındaki yakınlaşma başladı
12:12 Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde konağa icra geldi! İşte yaşananlar
12:06 Son Dakika: Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zam açıklaması: Yıl ortasına geldiğimizde değerlendireceğiz
12:04 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Son bölümde neler oldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 13:06:42. #1.12#
SON DAKİKA: TELEFON DOLANDIRICILARA YÖNELİK OPERASYONUN DETAYLARI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement