TELEFON DOLANDIRICILARA YÖNELİK OPERASYONUN DETAYLARI - Son Dakika

TELEFONDA kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, 4 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 49 kişi, 11 ilde düzenlenen operasyonun detayları belli oldu. Şüphelilerin, mağdurların birikimlerini kripto paraya çevirerek, kendi hesaplarına aktardığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, mağdurların şikayetlerini inceleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 5 ay süren teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü. İstanbul Emniyeti Siber Şube Müdürlüğü ekipleri bu çalışmalar sırasında dolandırıcılık girişimlerinin bir kısmını da engelledi. Şüphelilerin sürekli yöntem değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştığı, sık sık adres değiştirdiği, farklı yabancı kişilerin üzerine kayıtlı telefon hattı, araç ve kimlikleri

kullandığı, hesaplara gönderilen paraların takibini güçleştirmek için değişik tutarlarda farklı hesaplara gönderdikleri ve kripto paraya çevirdikleri belirlendi.

18 MART'TA İSTANBUL VE 11 İLDE OPERASYON

Polisin aylar teknik ve fiziki takibi sonrası 18 Mart Cuma günü, İstanbul'da 15 ilçe ile 11 ilde, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 49 şüpheliden, 47'si gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i savcılık talimatı doğrultusunda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Para trafiğini yöneten ve dolandırıcılık şebekesinin elebaşı olduğu belirlenen C.Y. ile saha sorumlusu Y.Y. Şanlıurfa'da, hesapları temin eden ve yöneten M. Ş. İstanbul'da, Edirne sorumlusu S. Ç.'nin de aralarında olduğu 13 şüpheli, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı. Şüphelilerden 11'i için adli kontrol tedbiri uygulandı.

POLİS HEM TAKİP ETTİ HEM ENGELLEDİ

Polisin 5 aylık teknik takibinde şebekenin 3 dolandırıcılık girişimi engellendi. İzmir'de şüphelilerin hedefinde olan mağdur, 140 bin TL'yi bankaya götürürken durduruldu. İstanbul Bağcılar'da, telefonla yönlendirilen mağdur, 2 bin 300 dolar, 5 bilezik ve 5 Cumhuriyet altını bir poşet içerisinde teslim ederken S.E. isimli şüpheli suçüstü yakalandı. Bir diğer mağdurdan dolandırılan 250 bin TL, kripto paraya çevrilip banka hesabına transfer edilmek üzereyken bloke edildi.

4 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Türkiye genelinde bir çok insanı farklı senaryolarla arayıp, korkutarak dolandırdığı ve toplam 4 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Yakalanan şüphelilerin üst ve ev aramalarında ise mağdurlara ait 5 bilezik, 11 gram altın, 2 yarım altın, 15 tam altın, 210 bin TL para ele geçirilmiştir.