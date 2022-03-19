TELEFON DOLANDIRICILARI, 200 SAATLİK GÖRÜNTÜDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Son Dakika
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TELEFON DOLANDIRICILARI, 200 SAATLİK GÖRÜNTÜDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

19.03.2022 12:59

KÜTAHYA'da, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları O.B.'nin (67) 63 bin TL değerindeki altınıyla 40 bin TL'sini alan 4 şüpheli, 200 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip Eskişehir'de yakalandı.

KÜTAHYA'da, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları O.B.'nin (67) 63 bin TL değerindeki altınıyla 40 bin TL'sini alan 4 şüpheli, 200 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip Eskişehir'de yakalandı.

Olay, 17 Mart'ta Vefa Mahallesi Fazilet Sokak'ta meydana geldi. Telefonla O.B. adlı erkeği arayıp kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, O.B.'nin 63 bin TL değerindeki altınları ile 40 bin TL parasını aldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20 ayrı iş yeri ve kuruma ait 200 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. S.B. (24), İ.H.D. (26), S.K. (21) ve K.T. (23) olduğu belirlenen şüphelilerin il dışına çıktığını tespit eden ekipler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli operasyonda 4 şüpheliyi Eskişehir'de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemler için Kütahya'ya getirildi. 1 şüphelinin O.B.'ye ait altınları alıp kaçtığı anlar, çevredeki okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

TELEFON DOLANDIRICILARI, 200 SAATLİK GÖRÜNTÜDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI
TELEFON DOLANDIRICILARI, 200 SAATLİK GÖRÜNTÜDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI
TELEFON DOLANDIRICILARI, 200 SAATLİK GÖRÜNTÜDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TELEFON DOLANDIRICILARI, 200 SAATLİK GÖRÜNTÜDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TELEFON DOLANDIRICILARI, 200 SAATLİK GÖRÜNTÜDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Son Dakika
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