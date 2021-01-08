Telefon dolandırıcıları kendilerine inandırmak için bayrağın üzerine yemin etti - Son Dakika

Telefon dolandırıcıları kendilerine inandırmak için bayrağın üzerine yemin etti

08.01.2021 00:57
Telefon dolandırıcıları kendilerine inandırmak için bayrağın üzerine yemin etti, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan ev hanımı Hanife Kurtkan telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek yaklaşık 26 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını kaptırdı.

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan ev hanımı Hanife Kurtkan telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek yaklaşık 26 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını kaptırdı. Soma Emniyetinin başarılı takibiyle tespit edilen 2 kişiden 1'i yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soma'da Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden Hanife Kurtkan'ı (64) telefonla arayan dolandırıcı kendisini Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser olarak tanıtarak, 'Adınıza hat çıkartılmış bu numarayla hırsızlık yapılarak suç işlendi, birazdan evinize polis arkadaşlar gelecek para ve ziynet eşyalarınızı gelecek arkadaşa teslim edin, parmak izi çalışması yaptıktan sonra para ve ziynet eşyalarınızı size teslim edeceğiz' dedi. Daha sonra ev hanımı Kurtkan ikametine gelen şahsa 6 bin TL para ve 20 bin TL civarındaki ziynet eşyasını teslim etti. Kurtkan, çok geçmeden dolandırıldığını anlayarak hemen Soma İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri bölgedeki tüm kamera görüntülerini inceleyerek önce 2 şüphelinin kullandığını aracın plakasını daha sonrada şahısların kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerden biri Denizli'de yakalanarak tutuklandı

Şahıslardan birinin Soma'daki olaydan bir gün sonra Denizli'de de aynı yöntemle yaşlı bir vatandaşı dolandırarak 80 bin TL ziynet eşyası aldığı tespit edildi. Denizli Emniyeti ve Soma Emniyetinin birlikte yürüttüğü çalışma sonrasında şüphelilerden L.U. (23) Denizli'deki ikametinde yakalanarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken Soma Asayiş Büro Amirliği vatandaşları bu tarz dolandırıcılık konusunda vatandaşları uyararak, son 5 ayda aynı şekilde 8 olayın meydana geldiği bu olaylardan 7'sinin aydınlatarak şüphelilerin adli mercilere çıkartıldığı, vatandaşları kesinlikle para isteyen kişilere inanmamaları konusunda bir kez daha uyardı.

Bayrağın üzerine yemin etti

Dolandırılan ev hanımı Hanife Kurtkan yaşadığı olayı anlatarak vatandaşları kendi düştüğü duruma düşmemeleri konusunda uyardı. Kurtkan, "Telefonda şahsa tekrar tekrar siz dolandırıcısınız dedim. Bana devletin memuruna güvenmiyor musunuz diyerek bayrağın üzerine yemin ettiler. 'Eğer öyle bir şey olursa maaşımı size vereceğim' dedi. Bayrağın üzerine yemin edince en hassas olduğumuz yerden vurdu. Sonra eve biri geldi paraları elimden aldı, 'parmak izi alınınca geri getireceğim' dedi. Vermek istemedim kimliğini göster dedim, yarım yamalak gösterdi hemen cebine koydu. Paraları aldılar gidiş o gidiş bir daha gelen olmadı." dedi. - MANİSA

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefon dolandırıcıları kendilerine inandırmak için bayrağın üzerine yemin etti - Son Dakika


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