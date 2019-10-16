Son Dakika Haberleri: Telefon dolandırıcıları parayı alırken yakalandı
Son Dakika Güncel Telefon dolandırıcıları parayı alırken yakalandı

Telefon dolandırıcıları parayı alırken yakalandı

11 dakika önce

ÇANAKKALE'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, bir kişiyi 75 bin TL dolandırmak isteyen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Telefon dolandırıcıları parayı alırken yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, bir kişiyi 75 bin TL dolandırmak isteyen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de dün F.T. (25) ile H.T. (30) kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları S.G.'ye (74), bankadaki hesaplarının terör örgütleri tarafından kullandığını söyleyerek, yardımcı olacaklarını belirtip, parayı bankadan çekmesini istedi. S.G., bankadaki 75 bin TL'sini çekip, telefon dolandırıcılarının belirttiği adrese gitti. Bu sırada S.G.'nin sürekli telefonla konuşmasından şüphelenen sivil polislerin bilgilendirmesi üzerine emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. S.G. telefon dolandırıcılarının belirttiği adrese parayı bıraktı. Bu sırada bölgede takipte olan polisler parayı alıp, kaçmaya çalışan telefon dolandırıcıları F.T. ve H.T.'yi kısa süren kovalamaca sonrası yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, bugün Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Çanakkale, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:56 Kaynak: DHA
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