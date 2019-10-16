Son Dakika Haberleri: Telefon dolandırıcıları parayı alırken yakalandı (2)
Son Dakika Güncel Telefon dolandırıcıları parayı alırken yakalandı (2)

Telefon dolandırıcıları parayı alırken yakalandı (2)

13 dakika önce

TUTUKLANDILARÇanakkale'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, S.G.'yi 75 bin TL dolandırmak isterken yakalanan Fevzi Tanış ile amcasının oğlu Hamit Tanış çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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TUTUKLANDILAR

Çanakkale'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, S.G.'yi 75 bin TL dolandırmak isterken yakalanan Fevzi Tanış ile amcasının oğlu Hamit Tanış çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Çanakkale, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:27 Kaynak: DHA
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