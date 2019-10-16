Telefon dolandırıcıları parayı alırken yakalandı (2)
13 dakika önce
TUTUKLANDILARÇanakkale'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, S.G.'yi 75 bin TL dolandırmak isterken yakalanan Fevzi Tanış ile amcasının oğlu Hamit Tanış çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:27 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Çanakkale'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, S.G.'yi 75 bin TL dolandırmak isterken yakalanan Fevzi Tanış ile amcasının oğlu Hamit Tanış çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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