Telefon dolandırıcıları tutuklandı - Son Dakika

KOCAELİ'de, telefonla aradıkları kişilere kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtarak, dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa'da yaşayan R.K.'yi arayarak kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler, verdikleri hesaba 269 bin 500 TL yatırılmasını sağladı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kocaeli'de oldukları belirlenen şüpheliler L.E., İ.T. ve R.Y.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.