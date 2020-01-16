Telefon dolandırıcıları tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Telefon dolandırıcıları tutuklandı - Son Dakika

Telefon dolandırıcıları tutuklandı

6 saat önce

KOCAELİ'de, telefonla aradıkları kişilere kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtarak, dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Telefon dolandırıcıları tutuklandı, System.String[]

KOCAELİ'de, telefonla aradıkları kişilere kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtarak, dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa'da yaşayan R.K.'yi arayarak kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler, verdikleri hesaba 269 bin 500 TL yatırılmasını sağladı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kocaeli'de oldukları belirlenen şüpheliler L.E., İ.T. ve R.Y.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu
Polis memuru yaşamına son verdi Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Son Dakika Haberleri
19:23 Bakanlık: Hayatına son veren arkeolog olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
19:23 Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp, 110 bin lira dolandırdılar - Son Dakika
19:22 Elazığ'da çöp konteynerinde baygın bulunan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
19:20 Bakan Çavuşoğlu, öğrencilik yıllarına ait fotoğraf paylaştı - Son Dakika
19:19 "Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi" - Son Dakika
18:08 Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Son Dakika
17:15 Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 19:25:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Telefon dolandırıcıları tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]