Telefon dolandırıcıları yakalandı

MALATYA'da, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtıp, Gözde Ş.'nin ziynet eşyaları ile parasını alan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.Kemal B. (20) ve Mahmut D. (39), Gözde Ş.'yi cep telefonundan arayıp, 'terör suçu ile bağlantılı olduğunu, suçlamadan kurtulması için para ve altınlarını vermesi gerektiğini' söyledi. Gözde Ş. de evindeki 50 Euro, 1200 TL ile 20 gram bilezik, 2 altın kolye, 2 altın bileklik, 4 çift altın küpe ve 3 çeyrek altını poşete koyarak, dolandırıcıların adresini verdiği parka bıraktı. İkili, para ve ziynet eşyalarını alıp, kaçtı. Dolandırıldığını anlayan Gözde Ş. ise polise şikayetçi oldu.İhbar üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kemal B. ve Mahmut D. ile suç ortakları İbrahim B. ve Suriye uyruklu İsa Em H. kaldıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı. Evde Gözde Ş.'ye ait ziynet eşyaları ile paralar bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kemal B. ve Mahmut D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

- Malatya