Son Dakika Haberleri: Telefon dolandırıcılarına 12 bin TL kaptırdı
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Telefon dolandırıcılarına 12 bin TL kaptırdı

1 saat önce

SAMSUN'un Bafra ilçesinde R.G. adlı kadın, kendisini arayıp, polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından 12 bin TL dolandırıldı.

Telefon dolandırıcılarına 12 bin TL kaptırdı, System.String[]
SAMSUN'un Bafra ilçesinde R.G. adlı kadın, kendisini arayıp, polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından 12 bin TL dolandırıldı.
Bafra'da, kimliği belirsiz kişiler, R.G.'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler R.G.'ye, "Terör örgütleri ile bağlantınız tespit edildi" diyerek bir hesaba para yatırmasını istedi. Bankaya giden R.G. hesabındaki 12 bin TL'yi çekip, şüphelilerin verdiği hesaba yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan R.G., şikayetçi oldu.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Bafra, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:57 Kaynak: DHA
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