Telefon dolandırıcılarına 148 bin TL kaptırdı - Son Dakika
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Telefon dolandırıcılarına 148 bin TL kaptırdı

05.07.2022 15:39
Telefon dolandırıcılarına 148 bin TL kaptırdı

Bartın'da yaşayan R.D. kendisini telefonla arayan dolandırıcıların tuzağına düştü.

Bartın'da yaşayan R.D. kendisini telefonla arayan dolandırıcıların tuzağına düştü. 148 bin TL dolandırılan R.D.'nin şikayeti üzerine Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bartın kent merkezinde ikamet eden R.D. kendisini telefonla arayan dolandırıcıların tuzağına düştü. Kendisini polis olarak tanıdan dolandırıcı telefonla aradığı R.D.'ye FETÖ Terör Örgütüne üyeliğinin söz konusu olduğunu ve suç olan bu üyelikten çıkarılması için gönderecekleri İBAN'a para yatırması gerektiğini söyledi. Dolandırıcılar tarafından ikna edilen R.D. kendisine verilen IBAN hesabına 148 bin TL yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan R.D. Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık şüphelisi A.C.U. İstanbul'da yakalandı. 2'si dolandırıcılık olmak üzere toplamda 12 adet suç kaydı olduğu tespit edilen A.C.U.'nun evinde yapılan aramalarda çok sayıda banka kartı, sim kartlar ve dolandırıcılık olaylarında kullandığı değerlendirilen farklı marka ve modellerde telefonlar ele geçirildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheli A.C.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Telefon dolandırıcılarına 148 bin TL kaptırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Telefon dolandırıcılarına 148 bin TL kaptırdı - Son Dakika
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