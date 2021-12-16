TELEFON DOLANDIRICILARINA 185 BİN LİRASINI KAPTIRDI - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde çiftçilik yapan Y.A.'yı (57), telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtarak 185 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını dolandıran 3 kişi, jandarmanın takibiyle yakalandı.

Kelibişler Mahallesi'nde yaşayan Y.A.'yı önceki gün arayan kişi kendisini polis olarak tanıtıp hakkında suç dosyası olduğunu, dosyanın kaldırılması için elinde bulunan para ve altınlarını vermesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcıya inanan Y.A., 139 bin lira ile 8 cumhuriyet altınını elden teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Y.A., jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Y.A.'nın parayı teslim ettiği bölgedeki güvenlik kameralarından dolandırıcıların E.T. (35), İ.T. (18) ile E.Ç. (27) olduğunu ve kullandıkları aracın plakasını tespit etti. Plaka sorgusunda aracın Osmaniye'nin Kadirli ilçesine giriş yaptığı saptandı. Şüpheliler, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerle birlikte 140 bin lira ile 5 cumhuriyet altını ele geçirildi. Sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altın ve paralar da jandarma tarafından Y.A.ya teslim edildi.