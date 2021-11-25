Telefon dolandırıcılarına 2 milyonunu kaptırdı - Son Dakika

Ümraniye'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak, 69 yaşındaki S.İ.'nin toplam 2 milyon lira değerinde ziynet ve parasını çaldıkları iddia edilen biri kadın, 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte 389 bin lira para ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye'de 69 yaşındaki S.İ, karakola giderek, kendisini telefonla arayan ve polis olduklarını söyleyen kişilere 2 milyon lira değerinde ziynet eşyasını ve nakit para verdiğini söyledi. Konuyla ilgili, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Ekipler şüphelilerin adreslerini tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda konuyla ilgilisi olan 3 kişi gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen İbrahim C. (44), Vedat D. (39), ve eşi Saadet K. 'nın (36) daha önceden benzer suçlardan suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Öte yandan şahısların evlerinde yapılan aramada 380 bin lira nakit para bulundu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)