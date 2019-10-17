Son Dakika Haberleri: Telefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyasını kaptırdı
Son Dakika Güncel Telefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyasını kaptırdı

Telefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyasını kaptırdı

37 dakika önce

KÜTAHYA'da kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyalarını kaptıran E.C.'nin (64) şikayeti üzerine güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelilerden Ş.A., Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı.

Telefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyasını kaptırdı, System.String[]
KÜTAHYA'da kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyalarını kaptıran E.C.'nin (64) şikayeti üzerine güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelilerden Ş.A., Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı. Kütahya'ya getirilen Ş.A. altınları alıp Denizli'deki S.B.'ye götürme karşılığında 2 bin 250 lira komisyon aldığını söyledi.

Kütahya'nın Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde oturan E.C.'yi ev telefonundan arayıp kendisini polis olarak tanıtan S.B., bir kuyumcudan gasp edilen altınların evinde tespit edildiğini ve incelemek için alacaklarını söyledi. Denizli'den gelen diğer şüpheli Ş.A., yaşlı kadını evinden 23 bin liralık ziynet eşyalarını aldıktan sonra kaçtı.

Ziynet eşyalarını kaptıran E.C. bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi. Mahalledeki güvenlik kameralarında polis ekiplerince yapılan inceleme de Ş.A.'nın altınları aldıktan sonra Denizli'ye kaçtığı tespit edildi. Denizli Emniyet Müdürlüğü ile ortak yapılan operasyonda şüpheli Ş.A. kiraladığı 20 AAR 278 plakalı otomobille Acıpayam ilçesinde yakalanarak Kütahya'ya getirildi. Şüphelinin aracında yapılan aramada olay günü güvenlik kamerasına da yansıyan ve yakalanmamak için çıkarttığı elbiseler bulundu.

KOMİSYONLA ÇALIŞIYORMUŞ

Şüpheli Ş.A., yaşlı kadının evinden aldığı altınları Denizli'deki şüpheli S.B.'ye götürme karşılığında 2 bin 250 lira komisyon aldığını itiraf etti. Kütahya Emniyet Müdürlüğü çeşitli suçlarda 13 ayrı suç kaydı bulunan S.B.'nin de yakalanması için çalışma başlattı.


- Tahya
Kütahya, Denizli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski karısını öldüren katil kocanın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı
Dilber Ay'ın çocukları miras yüzünden birbirine girdi, mezarı açtırılacak Telefonda mesajlaşırken 100 milyon dolarlık zarara neden oldu HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 17:50:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyasını kaptırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]