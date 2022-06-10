Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 9 zanlı yakalandı

10.06.2022 15:04

Kastamonu merkezli 8 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu merkezli 8 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla vatandaşları arayıp kendini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kastamonu merkezli İstanbul, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Van, Mersin ve Gaziantep'te 10 milyon liraya yakın para ve ziynet eşyası aldığı tespit edilen 9 zanlının yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 zanlı farklı illerde gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen delillere de el konuldu.

Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 9 zanlı yakalandı

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika

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