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Telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

Telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı

26.01.2022 15:39
Telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı

ŞANLIURFA'da, aradıkları kişileri, kendilerini polis olarak tanıtıp terör örgütü suçlamasıyla korkutarak 6 milyon liralık dolandırıcılık yapan 6 şüpheli, operasyonla yakalandı.

ŞANLIURFA'da, aradıkları kişileri, kendilerini polis olarak tanıtıp terör örgütü suçlamasıyla korkutarak 6 milyon liralık dolandırıcılık yapan 6 şüpheli, operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 7 ilde telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp, FETÖ soruşturmasında isimlerinin geçtiği iddiasıyla korkutarak dolandırıcılık yapıldığını belirledi. Polis ekiplerinin, 2 ay süren fiziki ve teknik takibinde, bu yöntemle 7 ildeki kişilerden 6 milyon lira dolandırıcılık yaptığı saptanan 6 şüpheli, savcılık kararıyla adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı
Telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı
Telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı
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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Terör, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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