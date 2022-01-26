Telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, aradıkları kişileri, kendilerini polis olarak tanıtıp terör örgütü suçlamasıyla korkutarak 6 milyon liralık dolandırıcılık yapan 6 şüpheli, operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 7 ilde telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp, FETÖ soruşturmasında isimlerinin geçtiği iddiasıyla korkutarak dolandırıcılık yapıldığını belirledi. Polis ekiplerinin, 2 ay süren fiziki ve teknik takibinde, bu yöntemle 7 ildeki kişilerden 6 milyon lira dolandırıcılık yaptığı saptanan 6 şüpheli, savcılık kararıyla adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.