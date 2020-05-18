Telefon dolandırıcılarına suçüstü - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesinde ikamet eden Mehmet Nejdet Şimşek, telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişilere 41 bin Euro teslim etti.



Şüphelilere teslim etmek üzere tekrar bankaya gidip para çeken Şimşek, dolandırılmak istendiğini anlayınca Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca ihbarda bulundu.



Silifke Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda şüpheliler R.Y. (27), O.D. (23), T.Ç. (27) ve M.Ç. (31) parayı teslim almak istedikleri sırada suçüstü yakalandı.



Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Y. ve O.D tutuklanarak Silifke Kapalı Cezaevine gönderildi.



T.Ç. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN