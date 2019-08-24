Son Dakika Haberleri: Telefon dolandırıcılarından muhtar kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Telefon dolandırıcılarından muhtar kurtardı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde yaşayan N.B.'yi cep telefonu ile arayan ve kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtan kişi, terör olayları ile bağlantılı olduğunu söyleyerek para vermesini istedi.

Telefon dolandırıcılarından muhtar kurtardı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde yaşayan N.B.'yi cep telefonu ile arayan ve kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtan kişi, terör olayları ile bağlantılı olduğunu söyleyerek para vermesini istedi. Parayı hazırlayarak kendisini arayan kişinin yanına gitmek için hazırlanan  N.B., durumdan haberdar olan mahalle muhtarının uyarısı ile jandarma karakoluna gitti.

İlçe merkezinde yaşayan N.B.'yi cep telefonundan arayan bir kişi kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıttı. Telefondaki şüpheli N.B.'ye terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlendiğini, adına kayıtlı telefon ve banka hesaplarının yine terör örgütü elemanları tarafından kullandığını söyleyerek temize çıkması için para vermesi gerektiğini söyledi. Telefon dolandırıcılarına inanarak elindeki para ve ziynet eşyaları ile birlikte Şanlıurfa'da belirtilen adrese gitmek için yola çıkan N.B. olaydan haberdar olan mahalle muhtarları tarafından uyarıldı. Telefon dolandırıcılarına vermek üzere hazırladığı toplam 40 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 25 bin TL nakit para ile jandarma karakoluna giden N.B. durumu anlatarak şikayetçi oldu. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu telefon dolandırıcılarının İstanbul'da olduğu belirlenirken, Şanlıurfa'da bağlantılı oldukları kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yetkililer, telefonla arayıp kendilerini savcı, jandarma veya polis olarak tanıtıp para talebinde bulunanları hiçbir vatandaşımız asla dikkate almasın ve en yakın güvenlik birimlerine suç duyurusunda bulunsunlar diyerek uyarıda bulundu.

Şanlıurfa, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu
Emine Bulut cinayetinde görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekip yayan kişi gözaltına alındı Emine Bulut'u vahşice öldüren Fedai Baran'ın son mesajı ortaya çıktı! Mustafa Cengiz: Bize ve diğer kulüplere iftira atanlar, kripto örgütçüdür

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 20:03:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telefon dolandırıcılarından muhtar kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]