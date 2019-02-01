Telefon Dolandırıcılarından Son Anda Kurtuldu
1 saat önce
Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, "Hesabınızı terör örgütü kullanıyor" yalanını bozan kişi dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, "Hesabınızı terör örgütü kullanıyor" yalanını bozan kişi dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. 51 yaşındaki H.Ö.'yi ev telefonundan arayan bir kişi kendisini 'Başkomiser Hakan' olarak tanıtarak dolandırmaya çalıştı. Daha çok inandırıcı olabilmek için uydurduğu bilgileri sicil numarasına kadar söyleyen dolandırıcı "Eğer bize bize inanmıyorsanız konuştuğunuz telefondan 155 tuşlayabilirsiniz" diyerek H.Ö'nün kafasını karıştırmaya çalıştı. Hemen cep telefonundan 155'i arayan H.Ö., durumu polise bildirdi.
Telefonu kapatan dolandırıcılar numarayı iptal ettirirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:43 Kaynak: İHA
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