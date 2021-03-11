Telefon dolandırıcılarını buluşmaya çağırdığı parkta yakalattı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Vasfiye Çınar (60), kendisini telefonla dolandırmak isteyen Seyit Gezer ve Kadir Yılmaz'ı buluştuğu parkta polise yakalattı.

Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Vasfiye Çınar'ı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtarak, "Kimlik bilgileriniz teröristlerin eline geçti. Size yardım etmemizi istiyorsanız evde ne kadar altın varsa kapıya gelecek polise verin. Parmak izi çalışması yaptıktan sonra altınları size geri iade edeceğiz" dedi. Çınar, dolandırılmak istendiğini anlayıp, polisi aradı.