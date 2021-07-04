Üye Girişi
Telefon dolandırıcılarının ses analizi Adli Tıp Kurumunda yapılıyor - Son Dakika

Telefon dolandırıcılarının ses analizi Adli Tıp Kurumunda yapılıyor

04.07.2021 11:09

Vatandaşları arayarak dolandırmaya çalışan telefondaki "sesin" sahibi, Adli Tıp Kurumu (ATK) Adli Bilişim İhtisas Dairesi bünyesindeki Ses ve Görüntü İnceleme Şubesinde yapılan analizle yakayı ele veriyor.

Vatandaşları arayarak dolandırmaya çalışan telefondaki "sesin" sahibi, Adli Tıp Kurumu (ATK) Adli Bilişim İhtisas Dairesi bünyesindeki Ses ve Görüntü İnceleme Şubesinde yapılan analizle yakayı ele veriyor.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda olay yerinde ele geçirilen dijital deliller ile mahkemelerden gönderilen şüphelilere ait elektronik cihazlar üzerinde incelemeler yapan ATK Adli Bilişim İhtisas Dairesi, AA ekibince görüntülendi.

Görüntü ve ses analizlerinden şifre kırmaya kadar birçok alanda vakaların çözüme kavuşturulmasına katkı sağlayan dairenin bünyesinde Veri İnceleme, Ses ve Görüntü İnceleme, Mobil Cihazlar, Kriptoloji ve Elektronik Cihazlar, Ar-Ge, İş Tasnifi ve Önceliği Bürosu adıyla 6 alt birim hizmet veriyor.

Soruşturma savcılıkları ve mahkemelerden incelenmek üzere gönderilen deliller, İş Tasnifi ve Önceliği Bürosu tarafından sınıflandırıldıktan sonra ilgili birime aktarılıyor.

Telefon dolandırıcılarının ses analizi yapılıyor

Türkiye'de sıklıkla karşılaşılan ve vatandaşları zor durumda bırakan telefon aracılığıyla dolandırıcılık vakalarında, adli makamlar tarafından gönderilen delil niteliğindeki ses kayıtları, Ses ve Görüntü İnceleme Şubesince ele alınıyor.

Mahkeme kararıyla kurumca incelenmesine karar verilen şüpheli şahsın sesi de bu birimde analiz ediliyor. Ses Kayıt Odasına alınan şahıs, görevlilerin sorularını yanıtlarken sesi de bilgisayara kaydediliyor.

Kişinin sesini bilinçli olarak değiştirip değiştirmediğine dikkat edilirken ses kaydı uzman kişiler tarafından dışarıdan ses geçirmeyen kulaklıklar takılarak dinleniliyor. Uzmanlar, adli makamlardan gönderilen ses ile şüpheliden alınan ses kaydını karşılaştırarak, benzerliği oranında +4 ile -4 arasında puan veriyor. Bu işlemin ardından sesin benzerlik derecesi belirtilerek hazırlanan rapor, ilgili makamlara gönderiliyor.

Çözünürlüğü düşük fotoğraflardan karşılaştırma yapılabiliyor

Fotoğraf karşılaştırmasında ise eğer şüpheli kişi ATK'ya yönlendirilmişse belirli kurallar çerçevesinde fotoğrafı çekiliyor. Birim, güvenlik kameraları gibi çözünürlüğü düşük videoları ve kalitesi düşük fotoğrafları özel programlar aracılığıyla iyileştirerek, varsa şüphelinin çekilen fotoğrafları veya eldeki verilerle karşılaştırma yapıp raporunu hazırlıyor.

Birimde görev yapan Ses ve Görüntü İnceleme Uzmanı İsmail Eren, bu işlemleri AA ekibi için kurumdaki bir personelin ses ve fotoğrafı üzerinden uygulamalı olarak gösterdi.

"Her türlü elektronik delil inceleniyor"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Adli Bilişim İhtisas Dairesi Başkanı Timur Kaan Gündüz, bilgisayar, laptop ve telefon gibi veri içeren her tür cihazdan elde edilen elektronik delillerin incelendiğini belirterek, hazırlanan raporun mahkemeler veya savcılıklara gönderildiğini anlattı.

Gündüz, adli bir operasyon sırasında şüpheliler tarafından kırılarak, suya atılarak ya da yakılarak imha edilmeye çalışılan dijital materyallerin de incelendiğini dile getirerek, "Bize deliller nadiren iyi şartlarda gelir. Bunun üzerinde elde edebildiğimiz oranda veri kurtarma ve tamirat işlemi yapıyoruz. Bunlardan tekrar edilebilir ve bilimsel yöntemlerle delil elde etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gündüz, terör örgütlerinin kendi aralarında kullandıkları ByLock gibi uygulamaların incelemelerinin de bu birimlerce yapıldığını belirtti.

Dairede çocuk pornografisi suçlarıyla ilgili de incelemeler yapıldığına dikkati çeken Gündüz, şunları aktardı:

"Çocuk pornografisi dünyanın çok önemli sorunlarından bir tanesi. Bununla ilgili yakın dönemde koronavirüs sebebiyle çocukların evde kapalı kalması ve şüphelilere yakın durması sebebiyle artış oldu. Bu vakaları doğrudan inceliyoruz. İnceleme yapmaya yetkili nadir laboratuvardan bir tanesi de burası. Bununla ilgili uluslararası paylaşımlar var. Ortak veri tabanları aracılığıyla bilgi paylaşımları yapıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz bir skala yöntemi var. Aslında biz mahkemelere savcılıklara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok yıpranarak, izlerken bile bizi bu kadar üzen görüntülere maalesef engel olamıyoruz ama en azından sanıkların yakalanmasına ve ceza almasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz."

"Adli bilişim alanında yazılım geliştiriyoruz"

Gündüz, mahkeme ve savcılıklardan birime gönderilen delillerin inceleme esnasında birebir kopyalarının alındığını, incelemesi biten delillerin raporlandıktan sonra imha talimatı gelinceye kadar birimdeki server odasında saklandığını söyledi.

Adli bilişim alanındaki yazılım ve donanımların geliştirilmesi üzerine Ar-Ge bölümlerinin faaliyet gösterdiğini aktaran Gündüz, "Yüz karşılaştırmayla ilgili ses ve görüntü analizi yazılımları geliştiriyoruz. Çok sayıda delil geldiğinde bunları otomatik şekilde insanlardan bağımsız inceleyebilecek sistemler dizayn ediyoruz. Yaptığımız şeylerin hepsi bu dairenin, aslında adli bilişimin daha çok gelişmesi üzerine. Bunları burada yapmak da oldukça keyif ve onur verici." ifadelerini kullandı.

Telefon dolandırıcılarının ses analizi Adli Tıp Kurumunda yapılıyor
Telefon dolandırıcılarının ses analizi Adli Tıp Kurumunda yapılıyor
Telefon dolandırıcılarının ses analizi Adli Tıp Kurumunda yapılıyor
Telefon dolandırıcılarının ses analizi Adli Tıp Kurumunda yapılıyor

Adli Tıp Kurumu, Cep Telefonu, Mahkeme, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Telefon dolandırıcılarının ses analizi Adli Tıp Kurumunda yapılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere'de çocuk kaçırmıştı! 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü 12:47 İngiltere'de çocuk kaçırmıştı! 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu 12:33 Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan 12:11 Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan
Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış 11:13 Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı 10:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor 10:33 Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı 00:02 Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği 22:24 Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi

Son Dakika Haberleri
12:58 ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş
12:47 İngiltere'de çocuk kaçırmıştı! 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü
12:40 Son Dakika! "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi: Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum
12:32 Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu
12:10 Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada
12:10 Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan
11:23 Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı
11:19 Burak Elmas, Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık sağladı
11:12 Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış
10:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı
''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş         
12:59
Son Dakika! Son Dakika! "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi: Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum         
12:40
Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada         
12:11
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı         
11:24
Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz         
10:56
9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi         
10:52
Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı         
08:04
Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı         
22:28
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi         
14:57
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 13:03:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Telefon dolandırıcılarının ses analizi Adli Tıp Kurumunda yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement