Son Dakika Haberleri: Telefon dolandırıcılığı
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Telefon dolandırıcılığı

54 dakika önce

Eskişehir'de internet üzerinde ikinci el telefon almak isteyen bir vatandaş bin 550 lira dolandırıldı.

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Eskişehir'de internet üzerinde ikinci el telefon almak isteyen bir vatandaş bin 550 lira dolandırıldı.

Akarbaşı mahallesinde yaşayan Ö.Ü., ikinci el alışveriş sitesinden kendisini H.O. olarak tanıtan erkek şahıstan cep telefonunu bin 550 TL karşılığında satın almak için anlaştı. Şüpheliye ait hesaba para gönderen vatandaş, şahsın telefonu göndermemesi üzerine dolandırıldığını anlayıp polise şikayet başvurusu yaptı. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:03 Kaynak: İHA
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