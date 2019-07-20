Telefon dolandırıcılığı
54 dakika önce
Eskişehir'de internet üzerinde ikinci el telefon almak isteyen bir vatandaş bin 550 lira dolandırıldı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:03 Kaynak: İHA
'de internet üzerinde ikinci el telefon almak isteyen bir vatandaş bin 550 lira dolandırıldı.
Akarbaşı mahallesinde yaşayan Ö.Ü., ikinci el alışveriş sitesinden kendisini H.O. olarak tanıtan erkek şahıstan cep telefonunu bin 550 TL karşılığında satın almak için anlaştı. Şüpheliye ait hesaba para gönderen vatandaş, şahsın telefonu göndermemesi üzerine dolandırıldığını anlayıp polise şikayet başvurusu yaptı. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - ESKİŞEHİR
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