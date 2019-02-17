Son Dakika Haberleri: Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu - Bartın

Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu - Bartın

54 dakika önce

Bartın'da, vatandaşları telefonla arayarak dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Bartın'da, vatandaşları telefonla arayarak dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ulus ilçesi Kumluca beldesinde yaşayan D.Y'nin telefonla dolandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, yurt genelinde birçok vatandaşı telefonla arayarak kendilerini savcı, hakim, jandarma ve polis olarak tanıtıp dolandırdıkları ileri sürülen Y.E. ve G.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bartın Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin İstanbul'da yaşadığı adreslere düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 7 cep telefonu, 4 sim kart, modem, 2 USB, 2 el telsizi, 1 kurusıkı tabanca, av tüfeği ve tabanca fişeği ile 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.E. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:36 Kaynak: AA

Jandarma, Bartın, 3. Sayfa
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