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Telefon dolandırıcılığı uyarısı - Son Dakika

Telefon dolandırıcılığı uyarısı

19.01.2022 12:52
Telefon dolandırıcılığı uyarısı

Malatya Emniyet Müdürlüğü, kentte telefon dolandırıcılığı konusunda son günlerde şikayetlerin arttığı belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü, kentte telefon dolandırıcılığı konusunda son günlerde şikayetlerin arttığı belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Suç türlerinin gelişen teknoloji ile birlikte değişim gösterdiği, dolandırıcılık suçunun da bu süreçte etkilenen suç türlerinden birisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, her geçen gün yeni bir suç yöntemleri ile insanları aldatmaya çalışan dolandırıcılara karşı alınan polisiye tedbirlerin haricinde vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi de mağduriyet yaşanmaması açısından büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. İletişim yoluyla dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin kendilerini özellikle polis, savcı, banka görevlisi, sigorta yetkilisi gibi sıfatlar ile tanıtarak vatandaşları dolandırdıklarının bildirildiği açıklamada, "Çeşitli terör örgütlerine adlarının karıştığı veya bir suç şebekesi tarafından banka hesaplarının boşaltılacağı veya suç şebekesi tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık olayında suçlu olarak isimlerinin geçtiği, gizli bir operasyon yürütüldüğü, bu operasyonun deşifre edilmesi durumunda gözaltına alınacakları" gibi senaryolarla telefonun diğer ucundaki vatandaşlarımızda tehdit, korku ve panik hali oluşturmaya çalışarak haksız kazanç sağlama noktasında mağduriyetlerin yaşanmaması ayrıca toplumsal bilincin artırılması amacıyla kamu spotu hazırlanmıştır. Bu bağlamada kamu düzeni ve güvenliği ile vatandaşlarımızın huzur ve refahı için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MALATYA

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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Malatya, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefon dolandırıcılığı uyarısı - Son Dakika


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