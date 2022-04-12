Telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı

12.04.2022 13:33
Telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı

Kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtarak kandırdıkları kişilerin para ve ziynet eşyalarını aldıkları öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.

Kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtarak kandırdıkları kişilerin para ve ziynet eşyalarını aldıkları öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen bir suç örgütünün deşifre edilmesi için harekete geçti.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 7 şüphelinin kimliğini belirleyen polis, İstanbul'un Pendik ve Esenyurt ilçeleriyle Şanlıurfa'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, zanlıların telefonla aradıkları kişileri banka hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini söyleyerek kandırıp para ve ziynet eşyalarını aldıkları bildirildi.

Bu yöntemlerle 6 dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelilerin toplam 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Diğer 4 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Savcı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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