Telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama - Son Dakika

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, telefonla aradıkları vatandaşı kendilerini asker olarak tanıtıp, dolandıran 3 şüpheli, yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne başvuran, 66 yaşındaki bir vatandaş, telefonla arayan kişilerin kendilerini asker olarak tanıtıp, 'Adınız suça karıştı evde bulunan altın para gibi eşyalarınızda inceleme yapıp geri vereceğiz' yalanıyla, 4 adet bileziğini alarak dolandırıldığını söyledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin K.C. (25), B.K. (18) ve E.C.(28) olduğunu belirledi. Şüpheliler adreslerinde gözaltına alındı.Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. 1 şüpheli ise aranıyor.