Son Dakika Haberleri: Telefon Dolandırıcılığına Broşürlü Uyarı

Telefon Dolandırıcılığına Broşürlü Uyarı

49 dakika önce

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, cuma namazı sonrası camiden çıkan vatandaşlara telefon dolandırıcılarına karşı bilgilendirici broşür dağıttı.

Telefon Dolandırıcılığına Broşürlü Uyarı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, cuma namazı sonrası camiden çıkan vatandaşlara telefon dolandırıcılarına karşı bilgilendirici broşür dağıttı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polis ekipleri, Ulu Cami'de namaz çıkışı "Telefon dolandırıcılarına sakın kanmayın" başlıklı bilgilendirici broşür dağıttı.

Polis ekipleri vatandaşlara broşürde yer alan "sağlık sigortası kazandınız", "valilik adıyla aranma" ve "hediye kazandınız" gibi söylemlerle insanların dolandırıldığını vatandaşlara aktardı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:38 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


6. Kattan Düşen Talihsiz Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi Sebze ve Meyveden Sonra Balıkçılar da Tanzim Satış İstiyor

Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:27:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telefon Dolandırıcılığına Broşürlü Uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]