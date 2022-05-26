Telefon dolandırıcısı 150 saat kamera incelenerek yakalandı - Son Dakika
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Telefon dolandırıcısı 150 saat kamera incelenerek yakalandı

26.05.2022 11:07
Telefon dolandırıcısı 150 saat kamera incelenerek yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir şahsın 485 bin lirasını alan telefon dolandırıcısı, 150 saatlik kamera incelemesinin ardından kimliği tespit edilerek yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir şahsın 485 bin lirasını alan telefon dolandırıcısı, 150 saatlik kamera incelemesinin ardından kimliği tespit edilerek yakalandı.

Pazarcık ilçesinin Ördekdede Mahallesi'nde yaşayan Ö.N. adlı bir şahsı telefonla arayan kişi, kendisini polis ve savcı olarak tanıttı. Dolandırıcı, yalanlarına inandırdığı Ö.N.'nin 485 bin lirasını alarak kayıplara karıştı. Vatandaşın şikayeti üzerine dolandırıcının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin olay yerine geldiği otomobilin rengi belirlendi. JASAT ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarına ait 150 saatlik görüntüleri incelemeye aldı. Titiz inceleme sonucunda, telefon dolandırıcısının Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcılığı ile koordineli olarak yürütülen operasyonda, şahsın bulunabileceği 3 adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Arama sonucunda şüpheli İ.T. (23) kıskıvrak yakalandı.

İfadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Telefon dolandırıcısı 150 saat kamera incelenerek yakalandı
Telefon dolandırıcısı 150 saat kamera incelenerek yakalandı

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Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 485 bin liralık altın ve döviz kaptırdı Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 485 bin liralık altın ve döviz kaptırdı
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dolandırıcı, Polis, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Telefon dolandırıcısı 150 saat kamera incelenerek yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Telefon dolandırıcısı 150 saat kamera incelenerek yakalandı - Son Dakika
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