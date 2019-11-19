Son Dakika Haberleri: Telefon dolandırıcısı 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Telefon dolandırıcısı 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı - Son Dakika

Telefon dolandırıcısı 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı

6 saat önce

Kırşehir ve Çorum'da kendisini telefonda savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran zanlı, 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı.

Telefon dolandırıcısı 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı, System.String[]

Kırşehir ve Çorum'da kendisini telefonda savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran zanlı, 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı.


Telefonla Kırşehir'de yaşayan G.T., (74) ve A.R.T., (69) çiftini arayıp kendini savcı olarak tanıtan kişi, banka hesaplarının terör örgütü "PKK ve FETÖ" üyeleri tarafından ele geçirildiğini, polisin operasyon düzenleyerek evdeki değerli eşyalarına el koyacağını söyledi. Kısa süre sonra dolandırıldıklarını anlayan yaşlı çift, durumu polise haber verdi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar çerçevesinde bölgede güvenlik kameralarını inceledi. Şüpheli A.T., (41) polis tarafından tespit edildikten sonra yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonrası Kırıkkale ve Kırşehir il emniyet müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla otobüs terminalinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - KIRŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:22 Kaynak: İHA
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