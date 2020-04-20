Telefon dolandırıcısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis olarak tanıtıp, 5 bin TL ve 6 bin Euro dolandırdığı öne sürülen iki kişi, jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye çıkartılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı Kurtkulağı Mahallesi'nde 80 yaşındaki Hasan H.'yi cep telefonundan arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, "Terör örgütü ile bağlantın var. Paraların terör örgütü tarafından kullanılıyor" diyerek, 5 bin TL ve 6 bin Euro istedi. Parayı dolandırıcılara verdikten sonra dolandırıldığını fark eden Hasan H., şüpheliler hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve BOTAŞ Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından şüphelilerin kullandığı otomobili ve kimliklerini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda otomobil sahibi Ş.Ö. ile araçta bulunan A.Ç. ve B.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen A.Ç. ve B.Y. tutuklanırken, araç sahibi Ş.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.