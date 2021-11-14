TELEFON DOLANDIRICISI 54 BİN 515 EURO İLE YAKALANDI - Son Dakika

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İZMİT'te, yaşlı çifti arayan telefon dolandırıcısı kendisini polis olarak tanıtarak 350 gram külçe altını aldı. Polis, M.A.?yı başka bir dolandırıcılık olayından elde ettiği 54 bin 515 Euro ile yakaladı.

Olay, 2 Kasım günü İzmit'te meydana geldi. M.A., daha önceden takip ettiği yaşlı bir çifti cep telefonundan arayarak kendisini polis olarak tanıttı. Yaşlı çifte, kimlik bilgilerinin bir kuyumcuda gerçekleştirilen soygunda ele geçirildiği yalanını söyleyen M.A, evlerinde bulunan altını talep etti. Korkuya kapılan yaşlı çift, evlerine gelen M.A.?ya 350 gram külçe altını verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan çift, durumu polise bildirdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı araştırma sonucu kimliğini belirlediği M.A.?yı İstanbul Esenler 15 Temmuz Şehitler Otogarında yakaladı. Gözaltına alınan M.A.?nın üzerindeki 54 bin 515 Euro para ele geçirildi. Paranın benzer bir yöntemle dolandırılan Edirne'de yaşayan R.A.?ya ait olduğu tespit edildi.

Kocaeli'ne getirilen M.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 54 bin 515 Euro ise polis tarafından sahibi R.A.?ya teslim edildi.