Son Dakika Haberleri: Telefon dolandırıcısı otel odasında yakalandı
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Telefon dolandırıcısı otel odasında yakalandı

6 saat önce

Malatya'da, cep telefonuyla aradıkları kişileri, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, dolandırdığı öne sürülen 1 şüpheli tutuklandı.

Telefon dolandırıcısı otel odasında yakalandı, System.String[]

Malatya'da, cep telefonuyla aradıkları kişileri, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, dolandırdığı öne sürülen 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde ikamet eden S.K.'yı telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 1 kişi S.K.'nın 61 bin TL parasını aldıktan sonra kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan S.K.'nın başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin F.K. (29) olduğu ve Yalova'da bir otelde kaldığı belirlendi. Konu hakkında bilgilendirilen Yalova il Emniyet Müdürlüğü ekipleri de zanlıyı kaldığı otel odasında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:20 Kaynak: İHA
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