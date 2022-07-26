Telefon dolandırıcısı, para ve altınları almak için geldiği evde polise yakalandı - Son Dakika
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Telefon dolandırıcısı, para ve altınları almak için geldiği evde polise yakalandı

26.07.2022 16:56
Telefon dolandırıcısı, para ve altınları almak için geldiği evde polise yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde telefon dolandırıcısı Ö.D. (48), 120 bin liralık para ve ziynet eşyasını almaya geldiği H.K.'nin (62) evinde polis tarafından suçüstü yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde telefon dolandırıcısı Ö.D. (48), 120 bin liralık para ve ziynet eşyasını almaya geldiği H.K.'nin (62) evinde polis tarafından suçüstü yakalandı. Ö.D. ile hareket ettiği tespit edilen İ.E. (48), H.A. (28) ve K.K. (43) de gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan H.K. (62), emniyete başvurup kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişinin, yaklaşık 120 bin liralık para ve ziynet eşyasını dolandırıcılık yoluyla ele geçirmeye çalıştığını söyledi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüpheli Ö.D. ile irtibatın devamını sağlayıp, H.K.'nın evinde önlem aldı. Para ve ziynet eşyasını almak için H.K.'nın evine gelen Ö.D. polisler tarafından suçüstü yakalandı.Ö.D. ile hareket ettiği tespit edilen İ.E., H.A. ve K.K. de Marmaraereğilisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E. ve Ö.D. tutuklanırken, H.A. ile K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telefon dolandırıcısı, para ve altınları almak için geldiği evde polise yakalandı - Son Dakika

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