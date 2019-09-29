Son Dakika Haberleri: Telefon dolandırıcısı paraları almak için gitti, cadde ortasında böyle etkisiz hale getirildi
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Telefon dolandırıcısı paraları almak için gitti, cadde ortasında böyle etkisiz hale getirildi

21 dakika önce

Telefon dolandırıcısı paraları almak için gitti, cadde ortasında böyle etkisiz hale getirildiBALIKESİR - Balıkesir'de özellikle yaşlı insanları dolandıran kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Telefon dolandırıcısı paraları almak için gitti, cadde ortasında böyle etkisiz hale getirildi

BALIKESİR - Balıkesir'de özellikle yaşlı insanları dolandıran kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde telefonla aradıkları yaşlı bir vatandaşa kendilerini polis olarak tanıtıp ikna eden dolandırıcılar, 41 bin 500 avroyu Türk Parası birimine çevirerek kendilerine teslim etmelerini istedi. Mağdurun ihbarıyla harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Bürosu ekipleri, 41 bin 500 avro parayı Türk Lirasına çevirdikten sonra mağdurdan parayı almaya gelen şüpheli E.A'yı suçüstü yakalamayı başardı.

Güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen film gibi operasyon sonrasında kıskıvrak yakalanan E.A. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.A. isimli telefon dolandırıcılığı zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, hiçbir polis, jandarma gibi kolluk güçlerinin vatandaşlardan telefonla para isteyemeyeceğini vurgulayarak, bu şekilde dolandırıcılık olaylarına karşı uyanık olmaları yönünde uyardı.

Telefon dolandırıcısı paraları almak için gitti, cadde ortasında böyle etkisiz hale getirildi

Balıkesir, Ayvalık, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:21 Kaynak: İHA
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