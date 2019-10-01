Telefon dolandırıcısı sahte polis tutuklandı

Samsun'da telefonla kendilerini polis olarak tanıtıp evine gittikleri yaşlı adamın paralarını elden teslim alan dolandırıcı, polisin takibi sonucu yolcu otobüsüyle kaçarken yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde 23 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar, telefonla aradıkları 65 yaşındaki Mehmet T.'ye kendilerini polis olarak tanıtıp adının suça karıştığını ileri sürüp verdikleri hesaba para yatırmasını istedi. Yaşlı adam verilen hesaba 95 bin lira yatırdı. Dolandırıcılar, kredi kartı bilgilerini aldıkları yaşlı adamın kartından da 25 bin lira aldı. Dolandırıcılar bu kez de eve gelen polisin arama yapacağını ve gelen polise evdeki paraları teslim etmesini söyleyerek korkutup kandırmaya devam etti. Dolandırıcılar İstanbul'dan Samsun'a gönderdikleri Kadir Ö.'yü (21) Mehmet T.'nin evine yönlendirdi. Yaşlı adamın evine giden Kadir Ö., 12 bin 500 dolar, 450 euro ve bin 210 lira parayı elden teslim alıp daha sonra söz konusu paraları birlikte ekip çalışması yaptıkları diğer dolandırıcıların verdikleri banka hesabına havale yaptı ve Samsun'dan İstanbul'a geri döndü. Telefon dolandırıcıları bu kez yine Samsun'da bir kişiye telefonla ulaşıp Kadir Ö.'yü Samsun'a gönderdi. Dün Samsun'a gelen ancak bu kez mağdurun inanmaması üzerine Samsun'dan İstanbul'a kaçmak isteyen Kadir Ö., Samsun polisinin takibi sonucu yolcu otobüsünde Havza ilçesinde yakalandı.



Gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosunda sorgulanan Kadir Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Kadir Ö. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



Yapılan araştırma sonucu Kadir Ö.'nün Balıkesir'de de bir kişiden aynı yöntemle yüklü miktarda para aldığı tespit edildi. - SAMSUN