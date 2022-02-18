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Amasya'da telefon dolandırıcılığı yaptı, Yozgat'ta yakalandı - Son Dakika

Amasya'da telefon dolandırıcılığı yaptı, Yozgat'ta yakalandı

18.02.2022 10:21

Amasya'da telefon dolandırıcılığı yaptı, Yozgat'ta yakalandı Amasya'da dolandırıcılık olayına karışan şahıs, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Amasya'da telefon dolandırıcılığı yaptı, Yozgat'ta yakalandı

YOZGAT - Amasya'da dolandırıcılık olayına karışan şahıs, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Amasya ilinde kendisini polis olarak tanıtıp, daha önce belirledikleri parolayı söyleyerek kadının güvenini kazanan 20 yaşındaki S.Ş. isimli şahıs, yaşlı kadının 100 bin lira tutarında altın ve dövizini dolandırdı. Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde şahsın Sorgun'da olduğu belirlendi. Yozgat ve Amasya Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonla S.Ş. isimli şahıs, Sorgun'da kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da telefon dolandırıcılığı yaptı, Yozgat'ta yakalandı
Amasya'da telefon dolandırıcılığı yaptı, Yozgat'ta yakalandı
Amasya'da telefon dolandırıcılığı yaptı, Yozgat'ta yakalandı
Amasya'da telefon dolandırıcılığı yaptı, Yozgat'ta yakalandı
Amasya'da telefon dolandırıcılığı yaptı, Yozgat'ta yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Yozgat, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da telefon dolandırıcılığı yaptı, Yozgat'ta yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da telefon dolandırıcılığı yaptı, Yozgat'ta yakalandı - Son Dakika
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