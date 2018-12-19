Son Dakika Haberleri: Telefon Dolandırıcısı Suçüstü Yakalandı

Telefon Dolandırıcısı Suçüstü Yakalandı

2 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Telefon Dolandırıcısı Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Cevherdudayev Mahallesi ikamet eden G.G. telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişiye 8 bin dolar ve 13 bin Euro verdi. G.G. bu olayın ardından kendisini sürekli arayan kişilerin para istemesi üzerine durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği ekipleri tarafından kurgulanan plan çerçevesinde telefon dolandırıcısı D.A. parayı almak üzere Hacırüştü Mahallesi Kazım Hoca Caddesi civarında boş arazide üzerinde seri numaraları belirlenen paraları almak üzere G.G. ile buluştu. Telefon dolandırıcısı D.A. parayı teslim aldığı anda ise polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:58 Kaynak: İHA

Nevşehir, Polis, 3. Sayfa
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