Telefon Dolandırıcısı Suçüstü Yakalandı

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Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evin Duvarında Çukur Dizisinin Sembolü Görüldü

Mansur Yavaş, Kendisini Telefonla Arayıp Tebrik Eden Meral Akşener'e Teşekkür Etti