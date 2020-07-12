Telefon dolandırıcısı tutuklandı - Son Dakika

Telefon dolandırıcısı tutuklandı

Samsun'da kendini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin para ve altınlarını elden teslim alarak dolandırıcılık olayına karışan şahıs, mahkemece tutuklandı.

Samsun'da kendini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin para ve altınlarını elden teslim alarak dolandırıcılık olayına karışan şahıs, mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp operasyon yapacaklarını söyleyerek kandırıp korkuttukları kişileri telefonla arayan şebeke üyelerinden Ahmet Ç. (26) Eskişehir'de bir kişiden 150 adet cumhuriyet altınını elden almak isterken dolandırıldığını anlayan şahıs altınları vermeyip polise şikayetçi oldu. Eskişehir polisi, şüphelinin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Ahmet Ç. olduğunu tespit etti. Aynı yöntemle Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kişiden 40 bin lira değerinde altını elden teslim alan Ahmet Ç., söz konusu altınları Samsun'a bozdurmaya geldi. Samsun'da altınları bozdurup Gurcistan'da T.G. adlı Gürcü kadına 3 bin 614 dolar para gönderdiği tespit edilen Ahmet Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibine takıldı. Atakum ilçesi Yeni Mahalle'den Samsun'un İlkadım ilçesi Büyükşehir Belediyesi Kavşağı'na kadar kovalanan Ahmet Ç., kendisini kovalayan polisin aracının önünü kesmesi sonucu yakalandı. Samsun'da da bir kişiyi telefonla arayıp dolandırmak istedikleri tespit edilen Ahmet Ç., emniyetteki sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet Ç. mahkeme tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefon dolandırıcısı tutuklandı - Son Dakika
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00:35
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
23:20
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı
22:30
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