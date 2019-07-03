Son Dakika Haberleri: Telefon dolandırıcısı yol kontrolünde yakalandı
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Telefon dolandırıcısı yol kontrolünde yakalandı

1 saat önce

MARMARİS'te, jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu taksideki yolcu A.E.'nin (32) üzerinde ve çantasında yapılan aramada, altın, ziynet eşyası ve 44 bin 900 dolar ele geçirildi.

Telefon dolandırıcısı yol kontrolünde yakalandı, System.String[]
MARMARİS'te, jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu taksideki yolcu A.E.'nin (32) üzerinde ve çantasında yapılan aramada, altın, ziynet eşyası ve 44 bin 900 dolar ele geçirildi. Telefon dolandırıcısı olduğu ortaya çıkan A.E., gözaltına alındı.
Marmaris- Muğla yolunun, 23'üncü kilometresindeki Çetibeli Jandarma Karakolu Kontrol Noktası'nda, dün saat 16.30 sıralarında yapılan yol kontrolünde 48 T 5014 plakalı taksi, jandarma ekiplerince durduruldu. Takside yapılan arama sırasında araçtaki yolcu A.E.'nin tedirgin olması, jandarmanın dikkatini çekti. Bunun üzerine ekipler, A.E.'nin üzerinde ve çantasında arama yaptı. Aramada, 8 altın bilezik, 8 tam, 8 yarım, 2 de çeyrek Cumhuriyet altını, altın kolye ve 44 bin 900 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E., ifadesi için emniyete götürüldü. A.E.'nin çelişkili ifade vermesi üzerine cep telefonu incelemeye alındı. İnceleme sonucunda A.E.'nin telefon dolandırıcılığı şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine A.E., Marmaris'in kırsal Söğüt Mahallesi'nde G.K. ve M.K. çiftini ve Datça'daki adını bilmediği 2 kişiyi telefonla aradığını, kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak, bu kişilerin para ve ziynet eşyalarını alıp, dolandırdığını itiraf etti. A.E., çantasında bulunan para ve altınların da dolandırdığı bu kişilere ait olduğunu da söyledi. A.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ele geçirilen para ve altınların ise tutanak karşılığı sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza edildiği bildirildi.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:34 Kaynak: DHA
Marmaris, Jandarma, Muğla, Güncel
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