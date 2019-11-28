Telefon dolandırıcısına hapis cezası

Bolu'da, telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen İbrahim Demir'e, 1 yıl 3 ay hapis ve 125 gün karşılığında 2 bin 500 lira para cezası verildi.



Olay, geçtiğimiz yıllarda Bolu'da meydana geldi. İddiaya göre, sanık İbrahim Demir, İbrahim Kocaman'ı arayarak kendisini kamu çalışanı olarak tanıttı. Demir, Kocaman'ı dolandırıp iki farkla hesaba toplamda 11 bin lira para attırdı. Dolandırıldığını anlayan Kocaman, Demir'den şikayetçi oldu. Uzlaşma sayesinde ise Kocaman yolladığı paranın 4 bin lirasını almayı başardı.



Olayın bugün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında sanık İbrahim Demir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla hakim karşısına çıktı. Müşteki İbrahim Kocaman da duruşma salonunda hazır bulundu.



Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık İbrahim Demir'in dolandırıcılık suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi ve 5 bin güne kadar para ceza verilmesini istedi. Mütalaa sonrası son sözleri sorulan sanık Demir, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.



Sanığın son sözlerinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Demir'in "Basit Dolandırıcılık" suçunu işlediğine kanaat getirerek, 1 yıl 3 ay hapis ve 125 gün karşılığında 2 bin 500 lira para cezası verilmesine karar verdi. - BOLU