Telefon dolandırıcısının ses kaydı ortaya çıktı - Son Dakika

Telefon dolandırıcısının ses kaydı ortaya çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Necla Can'ı telefonla arayıp, kendisini başsavcı olarak tanıtan şüpheli, adının dolandırıcılık olayına karıştığını söyleyerek, kadının para ve ziynet eşyalarını almaya çalıştı.

Telefon dolandırıcısının ses kaydı ortaya çıktı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Necla Can'ı telefonla arayıp, kendisini başsavcı olarak tanıtan şüpheli, adının dolandırıcılık olayına karıştığını söyleyerek, kadının para ve ziynet eşyalarını almaya çalıştı. Polisle iş birliği yapan Necla Can, dolandırıcılık şüphelisi 3 kişinin yakalanmasını sağladı. Necla Can'ı dolandırmaya çalışan şüphelinin telefondaki konuşmalarına ilişkin ses kaydı da ortaya çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Necla Can, 9 Haziran Salı günü telefonla arayıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan 3 dolandırıcıyı, polisle iş birliği yaparak, yakalattı. İran uyruklu A.T. ile otomobille kaçan K.T. ve K.G., sevk edildikleri Manavgat sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheliler verdikleri ifadede kendilerini bir başka kişinin yönlendirdiğini söyledi. Olaya karıştığı iddia edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan tahkikat neticesinde müştekiye bankadan para çektirme işlemi yapılmadan para çekilmiş gibi hazırlık yapılmak suretiyle müştekinin ikamet adresinin çevresinde gerekli tedbirler alındı, ayakkabı içerisine bırakılan anahtarı almak suretiyle ikamete giren bir şüpheli suç üstü yakalandı. Şüphelinin olay yerine yanında başka iki şüpheli ile geldiğinin tespit edilmesi üzerine diğer iki şüpheli de Serik'te polis ekiplerince yakalandı" denildi.

OLAYA İLİŞKİN SES KAYDI

Diğer taraftan Necla Can'ı arayan şüphelinin onu yönlendirdiği ses kaydı ortaya çıktı. Necla Can'ın polisle iş birliği yaptığından habersiz olan dolandırıcı, ses kaydında adının kuyumcu soygununa karıştığı ve kendisinin bu durumu düzelteceğini söylediği kadını bankadan para çektirmeye yolladı. Bankadan para çektiği sırada şüpheli bir durumla karşılaşıp karşılaşmadığını sorduğu kadına, "Ablacığım, size bankada paraları verirken, seri numaraları, barkod numaraları alındı, siz sıkıntı yaşamayın diye. Şimdi şahısları biz birazdan tespit edeceğiz. Gözaltı sürecini başlatacağız. A.Ç. adlı bir bayan senin kimliğini kullanmış, kredi kartı almış. Bu kartla da kuyumculardan altın alışverişi yapmış. Her bir karttan 5 bin lira çekip altın almış" diyen dolandırıcının, şüpheliyi gözaltına aldıklarını söylediği duyuldu. Telefondaki dolandırıcının, Necla Can'a bankadan çektiği paralarla evdeki altın takıları da siyah poşete koymasını istediği kayıtlarda yer aldı.

'HİÇBİR KAMU GÖREVLİSİ VATANDAŞLARDAN PARA VEYA ALTIN İSTEMEZ'

Yetkililer, telefonla kendilerini polis, jandarma ve savcı gibi tanıtan kişilere vatandaşların itibar etmemesini isteyerek, "Devletin hukuki işlemlerde yaptıkları bellidir. Bir kişi hakkında suç şüphesi varsa karakola davet edilerek veya yakalama kararıyla yakalanarak ifadesi polis merkezinde, jandarma karakolunda veya adliyede savcılık tarafından alınır. Hiçbir kamu görevlisi vatandaşlardan para veya altın istemez. Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız en yakın polis veya jandarma karakoluna başvursun yada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istesin" uyarısında bulundu.


Başsavcı, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 04:11 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefon dolandırıcısının ses kaydı ortaya çıktı - Son Dakika
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