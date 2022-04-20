Telefon dükkanında sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Telefon dükkanında sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada

20.04.2022 10:54

Telefon dükkanında sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kameradaTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sıfır aldığı telefonu beğenmeyen müşteri ile esnaf arasında sandalye ve sopalı kavga çıktı.

Telefon dükkanında sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sıfır aldığı telefonu beğenmeyen müşteri ile esnaf arasında sandalye ve sopalı kavga çıktı.

Olay, Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerindeki telefon dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaşıyla birlikte gittiği telefoncudan yaklaşık 2 bin 500 lira değerinde yeni telefon alan bir müşteri, telefonu paketinden açıp inceledikten sonra hattını taktı. Birkaç dakika sonra telefonu beğenmeyip geri iade etmek isteyen müşterinin tavrı, esnafı kızdırdı. Telefona hat takıldığı gerekçesiyle esnaf, sattığı telefonu geri almak istemedi. Yaşanan sözlü tartışma üzerine iki grup birbirine girdi. Sopa ve sandalyeler havada uçuşurken, kavga sokağa taştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga önlendi.

Kavga nedeniyle başına darbe alan 1 kişi, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Telefon dükkanında sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada
Telefon dükkanında sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada
Telefon dükkanında sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada
Telefon dükkanında sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Telefon dükkanında sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada Son dakika haberleri | Telefon dükkanında sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada

Cep Telefonu, Esnaf, Çorlu, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefon dükkanında sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada - Son Dakika


Son Dakika
10:55 Pençe-Kilit operasyonunda önemli ilerleme! Zap Vadisi tamamen kontrol altına alındı
10:52 Kazı Kazan'dan 2 milyon lira kazanan adam büfenin veresiye defterini kapattı, sahibine ise motosiklet aldı
10:49 İnfaz koruma memurlarının servisine yönelik bombalı saldırıdan ilk görüntüler geldi
10:37 İşçi servisinde patlama! Şoförün kontağı çevirmesiyle alev topuna dönen araç kameralarda
10:29 Bugün yapılacak Bilim Kurusu zirvesi 27 Nisan çarşamba gününe ertelendi
10:26 Araştırma şirketleri: Vatandaşlar baba figürü değil, vatandaşın yanında olan başkan istiyor
10:21 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın hayat hikayesini anlattığı belgeseli yayımlandı
10:16 Davutoğlu'na Gültekin Uysal'ın açıklaması soruldu: Basın önünde polemik yapmam, kendi aramızda konuşuruz
10:04 Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet A.: Can güvenliğim yok
09:50 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe, Azra'nın gönlünü alabildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 11:02:40. #1.12#
SON DAKİKA: Telefon dükkanında sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement