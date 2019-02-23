Son Dakika Haberleri: Telefon Gaspçıları Eğlence Mekanında Yakalandı

Telefon Gaspçıları Eğlence Mekanında Yakalandı

36 dakika önce

Bursa'da zorla araca bindirip ıssız bir yere götürdükleri şahsın telefonunu gasp eden üç şüpheliden ikisi, eğlence mekanında yakalandı.

Telefon Gaspçıları Eğlence Mekanında Yakalandı, System.String[]
Bursa'da zorla araca bindirip ıssız bir yere götürdükleri şahsın telefonunu gasp eden üç şüpheliden ikisi, eğlence mekanında yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 şahıs silah zoruyla H.D.'yi araca bindirerek Kirazlı mahallesine götürdü. Issız bir yere geldikleri sırada H.D.'yi zorla telefonunu gasp ederek bölgeden hızla uzaklaştı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili yaptığı soruşturmada, şüphelilerin U.E.A., Ş.Y. ve A.A. olduğunu tespit etti. Gaspçıları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, olaya karışan 2 şahsın FSM Bulvarın'da bulunan bir eğlence mekanında bulunduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı. Şahısların üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 adet 9 mm tabanca ile bu tabancaya ait 14 adet 9 mm fişek ve araç içerisinde 1 adet otomatik av tüfeği ile tüfeğe ait 10 adet fişek bulundu. Gözaltına altına alınan şüphelilerin sorgusu devam ederken, olaya karışan bir şahsında arama çalışmaları devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:26 Kaynak: İHA

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