Son Dakika Haberleri: Telefon Gaspçıları Tutuklandı

Telefon Gaspçıları Tutuklandı

23 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde telefon gaspçılığı olayına karıştıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde telefon gaspçılığı olayına karıştıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Çorlu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde 1 kişinin darp edilerek cep telefonunun gasp edildiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda gasp olayına karışan Y.F. ve M.K. isimli 2 şüpheli gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen her 2 şahıs da çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:34 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa
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