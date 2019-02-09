Telefon Gaspçıları Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde telefon gaspçılığı olayına karıştıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde telefon gaspçılığı olayına karıştıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şahıs tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre Çorlu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde 1 kişinin darp edilerek cep telefonunun gasp edildiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda gasp olayına karışan Y.F. ve M.K. isimli 2 şüpheli gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen her 2 şahıs da çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Düşürülen Parayı Alan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Tekirdağ'da Doğal Gazın Çıkma Anı Böyle Görüntülendi

Şule Çet'in Ölmeden Önce Plazadaki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kızların Ricasını Geri Çevirmedi