Telefon hatlarına izinsiz giriş yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Telefon hatlarına izinsiz giriş yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Telefon hatlarına izinsiz giriş yapan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Türk Telekom'a ait hatlara giriş yaparak yurt dışı aramaları gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Türk Telekom'a ait hatlara giriş yaparak yurt dışı aramaları gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Elmatepe mevkisinde Türk Telekom'a ait dağıtım kutusundan telefon hatlarına giriş yapılarak yurt dışı araması gerçekleştirildiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirledi.

Yapılan takibin ardından Bartın'da yakalanan E.Y. ve M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerin ikametinde ve aracında yapılan aramalarda ise çok sayıda telefonun yanı sıra kablo ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Telefon hatlarına izinsiz giriş yapan 2 şüpheli tutuklandı

Türk Telekom, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:05 Kaynak: AA
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