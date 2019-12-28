Telefon hatlarına kaçak giren 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Telefon hatlarına kaçak giren 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Telefon hatlarına kaçak giren 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde telefon hatlarına farklı cihazlarla kaçak girerek yurt dışı görüşmeleri yapan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

Telefon hatlarına kaçak giren 2 kişi yakalandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde telefon hatlarına farklı cihazlarla kaçak girerek yurt dışı görüşmeleri yapan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.


Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Elmatepe Mahallesi Yarma Cami Sokak'ta bulunan telefon hatları bağlantı kabinine girerek ellerindeki farklı cihazlarla telefon bağlantısı kuran kişilerin yurt dışı görüşmeler yaptığı tespit edildi. Durumun Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine yapılan araştırmada son üç ayda farklı illerde de benzer durumların yaşandığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren Ereğli emniyeti şüphelendikleri E.Y. (25) ile M.K.'nin (27) 06 GE 5130 plakalı minibüs ile 26 Aralık günü Alaplı ilçesinden Ereğli'ye giriş yaptıklarını tespit edince, şahısları takibe aldı. Savcılıktan alınan izin ile şüpheliler, Bartın'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin İstanbul Beykoz ve İzmir Karabağlar ilçelerindeki ikametlerinde yapılan aramalarda hatlarla bağlantıda kullandıkları değerlendirilen birçok elektronik cihaz ele geçirildi. Zanlıların Ereğli'de 5 kez, Bartın'da ise 22 kez telefon hatlarına kaçak girerek farklı ülkelerle kaçak görüşmeler yaptıkları anlaşıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:31 Kaynak: İHA
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