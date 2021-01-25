- Telefon hırsızı bu sefer tekneden alkol ve sigara çaldı - Son Dakika

- Telefon hırsızı bu sefer tekneden alkol ve sigara çaldı

25.01.2021 14:25

- Telefon hırsızı bu sefer tekneden alkol ve sigara çaldı Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz hafta telefon çalıp adli kontrol şartıyla serbest kalan şahıs, teknede alkol ve sigara çalınca tutuklandı.

- Telefon hırsızı bu sefer tekneden alkol ve sigara çaldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz hafta telefon çalıp adli kontrol şartıyla serbest kalan şahıs, teknede alkol ve sigara çalınca tutuklandı.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi'nde gerçekleşti. Cumhuriyet Köprüsü yakınlarında iskelede bağlı vaziyetteki tekneden kamarasının kapısı kırılarak 5 şişe alkol ile 4 paket sigara çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit etti. Hırsızlık olayını gerçekleştiren A.S, emniyet ekiplerince kısa sürede yakaladı. Teknede hırsızlık olayını gerçekleştiren A.S'nin 1 hafta öncede zihinsel engelli bir vatandaşın cep telefonu ve şarj cihazını çaldığı, Asayiş ekiplerince yakalandıktan sonra mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

- Telefon hırsızı bu sefer tekneden alkol ve sigara çaldı
- Telefon hırsızı bu sefer tekneden alkol ve sigara çaldı
- Telefon hırsızı bu sefer tekneden alkol ve sigara çaldı
- Telefon hırsızı bu sefer tekneden alkol ve sigara çaldı

Cep Telefonu, Manavgat, Sigara, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Telefon hırsızı bu sefer tekneden alkol ve sigara çaldı - Son Dakika


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