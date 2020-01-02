Telefon hırsızı kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Telefon hırsızı kamerada - Son Dakika

Telefon hırsızı kamerada

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinden 100 bin lira değerinde telefon çalan zanlı yakalandı.

Telefon hırsızı kamerada, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinden 100 bin lira değerinde telefon çalan zanlı yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen zanlının rahat tavrı dikkat çekti.


Edinilen bilgiye göre, 30 Aralık 2019 tarihinde saat 02.00 sıralarında bir ihbar alan polis ekipleri, olay yerine geldi. Ganyan bayii ve telefon satış bayilerinde hırsızlık olayı meydana geldiğini tespit eden ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.


Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada hırsızlık olayını M.A. adlı şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi.


Zanlının yakalanması için başlatılan çalışmada, 31 Aralık 2019 tarihinde Şehit Mustafa Mahallesi'nde bir iş yerinde yakalandı. Gözaltına alınan M.A.'nın üzerinde 1 adet 6.35 çapında tabanca ile silaha ait şarjör içerisinde 3 adet fişek ele geçirildi. Şüphelinin kullandığı tespit edilen 33 NUK ... plakalı otomobilde yapılan aramada, ganyan bayiinden çalınan 1000 TL değerinde çeşitli markalarda sigara, telefon bayiinde çalınan yaklaşık değeri 100 bin TL'lik çeşitli markalarda 44 adet cep telefonu ve çeşitli telefon ve teknoloji aksesuarları, başka bir iş yerinde çalınan 1 adet laptop ve 1 adet masaüstü bilgisayar, bir motosiklete ait plaka ele geçirildi.


Telefon bayiinde güvenlik kamerasına yakalanan M.A.'nın iş yerinde bulunan telefonları çantasına koyduğu görüldü. Çantaya sığmayan telefonları da montun ceplerine koyduğu görüldü. - MERSİN

Aralık, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eşi Ayşe Arman'a sürpriz yapan Ömer Dormen'in yaptığı kapak hareketi dikkat çekti
Eşini öldürdükten sonra parçalara ayıran kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi Yılbaşı gecesi 'görüntülü pazarlık' korkunç bitti! Genç adam evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
20:25 Saadet Partisi, Libya tezkeresindeki tutum değişikliğinin nedenini açıkladı: Hükümetten geri dönüş almadık - Son Dakika Haber
20:24 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - BBP Genel Başkanı Destici - Son Dakika Haber
20:24 Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü (3) - Son Dakika Haber
20:24 Mısır TBMM'de onaylanan Libya tezkeresini 'sert bir dille kınadı' - Son Dakika Haber
20:19 Rahatsız Edici Karikatürlerle Toplumumuzu Eleştiren Çizer - Son Dakika Haber
19:55 19 yaşındaki ağabey, bilgisayar oyunu için çıkan tartışmada 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 20:27:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Telefon hırsızı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]