Son Dakika Haberleri: Telefon Hırsızı Yakalandı

Telefon Hırsızı Yakalandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir evden 4 adet cep telefonu çalan şüpheli yakalandı.

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Kahramanmaraş'ta bir evden 4 adet cep telefonu çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay Andırın İlçesi Çokak Mahallesi'nde A. Y'nin evinde meydana geldi. Hırsızlık olayında eve giren bir kişi 4 adet cep telefonunu çaldı. Olay sonrası ilçe jandarma ekipleri yaptığı çalışma sonrası S. Y isimli şahsı Çokak Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:06 Kaynak: İHA

Andırın, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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