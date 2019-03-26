Telefon Hırsızı Yakalandı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta bir evden 4 adet cep telefonu çalan şüpheli yakalandı.
Kahramanmaraş
'ta bir evden 4 adet cep telefonu çalan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, olay Andırın
İlçesi Çokak Mahallesi'nde A. Y'nin evinde meydana geldi. Hırsızlık olayında eve giren bir kişi 4 adet cep telefonunu çaldı. Olay sonrası ilçe jandarma ekipleri yaptığı çalışma sonrası S. Y isimli şahsı Çokak Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:06 Kaynak: İHA
Türkiye'de İlk Kez, Lise Öğrencilerinin Geliştirdiği İnsansı Robot "RoboTink" Ziyaretçilerle Buluşacak
Bülent Ersoy ve Ömür Gedik Arasında Gerçek Tüy Kavgası Çıktı
Sürüngenler Çetesi Operasyonla Çökertildi! Örgüt Lideri Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırmış
Mehmet Özhaseki: Muhtarların Telefonuna Çıkmayanın İlk Günden İşine Son Veririm