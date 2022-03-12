Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti... Kapı dedektörü sepetinde unutulan telefonu çalınma anı kamerada - Son Dakika

Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti... Kapı dedektörü sepetinde unutulan telefonu çalınma anı kamerada

İSTANBUL - Şişli'de AVM'ye girdiği sırada cep telefonunu kapı dedektörü sepetinde unutan bir vatandaşın, telefonunun üzerine kendi cep telefonunu koyarak çalan şüpheli şahısın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı zanlı serbest bırakılırken, rahat tavırları ise 'pes' dedirtti.

Olay, Şişli'de 09 Mart saat 13.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. isimli şahıs, AVM güvenlik noktasından geçerken cep telefonunu kapı dedektörü sepetinde unuttu. Şüpheli E.E. isimli şahıs durumu fark etmesi üzerine kendi cep telefonunu R.G.'nin cep telefonunun üstüne koyarak çaldı. O anlar kameraya yansırken, ekiplerin çalışmaları doğrultusunda saat: 20.00 sıralarında aynı AVM içerisinde yakalanan E.E. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Şahsın cep telefonunu çalma anı ise AVM'nin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın rahat bir şekilde sepette unutulan cep telefonun üzerine kendi telefonunu koyarak aldığı ve AVM'ye girdiği görüldü.