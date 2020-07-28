Telefon hırsızları kamerada - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki GSM bayisine girerek 20 adet cep telefonu çalan 4 hırsız şüphelisi yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına takıldı.

Alınan bilgiye göre, 2 gün ara ile GSM bayilerinin camlarını kırıp içeri giren Abit K., Metin B. (18), D.Ç. (17) ve İsmail G. (19), 20 adet cep telefonunu çaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp 34 ADC 143 plakalı otomobille kaçan şüpheliler, 20 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı. 4 şüphelinin Kırıkhan'da GSM bayilerinden cep telefonu çaldıkları ve İstanbul'a kaçmak istedikleri belirlendi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğünce Kırıkhan polisine teslim edilen zanlılar ilk ifadelerinde suçlarını itiraf etti.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi. - HATAY